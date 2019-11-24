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Более 20 человек погибли в результате крушения самолета в Конго

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Фото: twitter.com/Shehan Madawa
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Более 20 человек погибли в результате крушения авиалайнера в городе Гоме на востоке Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщает AFP в воскресенье, 24 ноября.

Двухмоторный самолет Dornier, принадлежащий частной компании Busy Bee, рухнул в жилом районе Гомы во время взлета. На борту находились 17 человек и два члена экипажа. По информации официального представителя аэропорта, все они погибли. Отмечается, что шесть тел найдены, спасательные группы продолжают поиски.

Кроме того, сообщается о жертвах среди жителей района, где упал самолет. В частности, о женщине с детьми, находящихся в разрушенном доме.

8 ноября небольшой самолет рухнул на дом в Калифорнии. В результате аварии погиб пилот, после инцидента в здании начался пожар. В доме находились три человека, им удалось спастись.

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