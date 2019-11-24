Появилось видео с места посадки рейса Москва – Анапа в Ростове-на-Дону
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места экстренной посадки самолета в Ростове-на-Дону из-за плохого самочувствия второго пилота. Прибывшие к самолету медики пытались спасти летчика, однако он скончался.
По предварительным данным, причиной смерти мужчины мог стать сердечный приступ.
Утром 24 ноября самолет экипаж рейса Москва – Анапа был вынужден посадить самолет в Ростове-на-Дону из-за плохого самочувствия второго пилота. Как позже сообщили в компании «Аэрофлот», мужчина умер в машине скорой помощи вскоре после приземления.