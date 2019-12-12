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В зоне поиска самолета ВВС Чили найдены обломки

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Фото: TASS/YAY
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В зоне поиска пропавшего по пути в Антарктиду самолета найдены обломки, сообщили в среду, 11 декабря, ВВС Чили.

«Находка была сделана чилийским судном Antartic Endevour, и есть свидетельства, указывающие на то, что это может быть часть обломков внутренних топливных баков самолета Hercules C130», говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас обломки поднимаются на поверхность, их должны доставить на континент и установить, принадлежат ли они пропавшему самолету.

Hercules C130 вылетел с авиабазы Чабунко в городе Пунта-Аренас 9 декабря. На его борту находились 38 человек, в том числе 17 членов экипажа и 21 пассажир. Через несколько часов он перестал выходить на связь.

10 декабря ВВС Чили официально заявили, что пропавший самолет разбился.

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