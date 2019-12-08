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Военный беспилотник массой более 1 т разбился на юге Франции

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Фото: safran-group.com
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Крупный военный беспилотный летательный аппарат потерпел крушение в ходе испытательного полета в районе французского города Истр на юге страны. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на разработавшую дрон авиастроительную корпорацию Safran.

Аппарат Patroller с размахом крыльев в 18 м вылетел с базы французских ВВС около города Истр и упал недалеко от населенного пункта Сен-Митр-ле-Рампар в 15:58 по местному времени (17:58 мск). Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Тактические беспилотные аппараты Patroller предназначены для наблюдения и разведки местности с целью координации действий сухопутных войск. По предварительным данным, с 2020 года военные силы Франции должны получить 14 таких беспилотников.

Ранее 7 декабря пресс-служба африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM) заявила, что беспилотник, пропавший в ноябре около столицы Ливии Триполи, был сбит российским комплексом противовоздушной обороны.

Пропавший беспилотник был зaдействован в мониторинге экстремистской деятельности в ливийском Триполи. Связь с аппаратом была потеряна 21 ноября.

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