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Минтранс поддержал идею продажи льготных авиабилетов онлайн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Минтранс России поддержал идею продавать льготные авиабилеты онлайн, рассказал газете «Известия» глава Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов.

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Для реализации инициативы планируется использовать базу данных Пенсионного фонда России, который является оператором льготных категорий граждан. Таким образом, компании смогут перепроверять в режиме онлайн данные о фактическом наличии льгот у пассажиров.

«Минтранс прорабатывает данную схему совместно с Пенсионным фондом», — рассказали газете в министерстве. В ПФР также подтвердили данную информацию.

Ранее предлагалось позволить льготникам покупать билеты на портале госуслуг, данная инициатива в настоящий момент обсуждается.

Перелеты субсидирует государство, которое компенсирует авиакомпаниям часть выпадающих доходов. Это касается рейсов из центральной России на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград и обратно. Льготный билет стоит в два раза дешевле билета экономкласса. Такие перевозки выполняют «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Utair, Nord Star, «Алроса», «Якутия», «ИрАэро», Nordwind, «Икар», Smartavia и «Азимут».

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 12 декабря

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