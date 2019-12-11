Минтранс поддержал идею продажи льготных авиабилетов онлайн

Минтранс России поддержал идею продавать льготные авиабилеты онлайн, рассказал газете «Известия» глава Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов.

Для реализации инициативы планируется использовать базу данных Пенсионного фонда России, который является оператором льготных категорий граждан. Таким образом, компании смогут перепроверять в режиме онлайн данные о фактическом наличии льгот у пассажиров.

«Минтранс прорабатывает данную схему совместно с Пенсионным фондом», — рассказали газете в министерстве. В ПФР также подтвердили данную информацию.

Ранее предлагалось позволить льготникам покупать билеты на портале госуслуг, данная инициатива в настоящий момент обсуждается.

Перелеты субсидирует государство, которое компенсирует авиакомпаниям часть выпадающих доходов. Это касается рейсов из центральной России на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград и обратно. Льготный билет стоит в два раза дешевле билета экономкласса. Такие перевозки выполняют «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Utair, Nord Star, «Алроса», «Якутия», «ИрАэро», Nordwind, «Икар», Smartavia и «Азимут».

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