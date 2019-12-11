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Глава СПЧ выступил против включения участников протестов в Москве в списки на амнистию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выступил против включения в списки на амнистию, которая может быть объявлена к 75-летию Победы, участников летних несогласованных акций, прошедших в Москве.

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По словам Фадеева, в пример приводится амнистия 1993 года, когда были амнистированы все участники событий того времени, находящиеся в Белом доме.

«Я против, потому что тогда были страшные события, фактически гражданская война была, и уравнивать те страшные события с этими неприятными в Москве летом этого года я считаю неправильным», — цитирует главу СПЧ «Интерфакс».

Накануне Фадеев заявил, что к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «было бы правильно» провести амнистию. Ведется обсуждение, кого именно должна коснуться эта тема, отметил он. В Госдуме при этом заявили о готовности к обсуждению вопроса.

Минувшим летом, во время избирательной кампании в Мосгордуму, в столице прошло несколько согласованных и несогласованных протестных акций. Поводом для них послужил недопуск ряда кандидатов от оппозиции к выборам в Мосгордуму. Часть выступлений закончилась задержаниями участников и уголовными делами.

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