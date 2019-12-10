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Глава СПЧ предложил провести амнистию к 75-летию Победы

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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К 75-летию Победы в Великой отечественной войне «было бы правильно» провести амнистию. Об этом во вторник, 10 декабря, заявил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Совет подготовил доклад для главы государства, отметил он.

Фадеев подчеркнул, что отмечаемое в 2020 году 75-летие Победы — это «дата большая, серьезная, было бы правильно провести амнистию». Однако, по словам главы СПЧ, сейчас ведется обсуждение, кого именно должна коснуться эта процедура, передает ТАСС.

9 декабря член СПЧ Кирилл Кабанов в интервью заявил, что хищение бюджетных средств необходимо приравнять к государственной измене, а виновным назначать в качестве наказания лишение свободы на срок до 25 лет. При этом ставить вопрос о досрочном освобождении или амнистии можно только в случае, если осужденный полностью возместил ущерб, заявил общественник.

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