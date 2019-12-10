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В Госдуме заявили о готовности к обсуждению амнистии к 75-летию Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников заявил о готовности к обсуждению проекта амнистии, но она не должна повторять те же статьи Уголовного кодекса, попадавшие под прошлые амнистии.

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Как напомнил парламентарий, принятие актов амнистии — исключительная компетенция Госдумы. В настоящий момент, уточнил он, никаких серьезных обсуждений не было. Если появится что-то предметное, то депутаты готовы это обсудить.

«Мы, как известно, за амнистию», — цитирует во вторник, 10 декабря, Крашенинникова «Интерфакс». По мнению депутата, если амнистия будет повторять предыдущие, то честнее будет декриминализировать статьи Уголовного кодекса, чем «затаскивать людей и выпускать».

Ранее во вторник глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «было бы правильно» провести амнистию. По его словам, ведется обсуждение, кого именно должна коснуться эта процедура.

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