На Украине начнут штрафовать за нарушение закона о языке

На Украине через два или три года начнут штрафовать за умышленное игнорирование украинского языка в публичном пространстве. Об этом заявила уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова агентству УНИАН во вторник, 10 декабря.

«На каком языке разговаривать с детьми или родителями, друзьями, писать письма, сообщения в соцсетях — это личный выбор человека. Однако в публичной сфере, когда человек обращается к государству: «Защити меня, научи меня, исцели меня, дай мне работу», то государство требует использования государственного языка», — ответила омбудсмен.

Монахова напомнила, что административное наказание за это правонарушение начнет действовать через несколько лет. Штрафы составят от 9,8 тыс. до 11,9 тыс. гривен (от $414 до $503). Кроме того, омбудсмен отметила, что будет работать Офис уполномоченного по защите государственного языка. Там люди смогут жаловаться на нарушения.

10 декабря в раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке на Украине. Депутат парламента от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский сказал, что действующий закон дискриминирует носителей других языков, в первую очередь русского.

6 декабря Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) призвала Украину пересмотреть языковую политику, чтобы «избежать межэтнической напряженности». По мнению европейских экспертов, закон не выдерживает баланса между защитой украинского языка и обеспечением языковых прав меньшинств. СЕ представил для Киева конкретную программу действий.

15 мая экс-президент Украины Петр Порошенко подписал закон о государственном языке. Через два месяца документ вступил в силу.

25 апреля Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Законопроект подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями и больницами. Фактически исключается употребление русского языка, на котором говорит значительное число жителей Украины.