Юристы не захотели защищать Украину по делу о керченской провокации

Юристы не проявляют желания защищать Украину на слушаниях международного общественного трибунала, который планируется провести из-за провокации Киева в Керченском проливе.

Как рассказал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов, адвокат бывшего украинского лидера Петра Порошенко Илья Новиков отказался представлять интересы Украины «даже за деньги».

«Неожиданно для себя столкнулись с трудностями, никто из юристов, известных своими симпатиями к Украине, пока не согласился защищать киевские власти в ходе публичных слушаний, которые намечены на весну следующего года», - цитирует Молохова 11 декабря «РИА Новости».

По его словам, подобные отказы свидетельствуют о том, что практически невозможно оправдать действия украинских властей, которые «отправили на убой моряков».

Однако Молохов выразил надежду, что организаторы трибунала смогут найти адвокатов, так как слушания должны пройти в запланированные сроки.

25 ноября стало известно, что Крым планирует провести весной 2020 года международный общественный трибунал по провокации Киева, устроенной в 2018 году в Керченском проливе.

В процессе должны будут принять участие специалисты стран Запада, в том числе политологи, социологи, экономисты. Заседания предполагается провести в Европе, либо в Латинской Америке.

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате суда были задержаны силой. В отношении 24 украинских моряков, задержанных вместе с кораблями, было возбуждено уголовное дело.

В России инцидент назвали провокацией, нужной Киеву для раздувания международного скандала.