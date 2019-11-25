Крым созовет международный трибунал по Керченской провокации

Крым планирует провести весной 2020 года международный общественный трибунал по провокации, которую осенью 2018 устроили украинские военные в Керченском проливе.

Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов, передает «РИА Новости».

В процессе примут участие видные, по его словам, общественные деятели — политологи, социологи, экономисты. Молохов подчеркнул, что они не будут иметь отношения ни к России, ни к Украине.

Инициатором трибунала выступает международная ассоциация «Таврида» — общественное представительство Крыма в Брюсселе. Заседания предполагается провести в одной из стран Западной Европы либо Латинской Америки.

Три корабля ВМС Украины — «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск» — вторглись в территориальные воды РФ в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, проигнорировав требования погранслужбы остановиться. В результате они были задержаны. В Москве случившееся назвали провокацией.

В отношении 24 украинских моряков было возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Они были арестованы и доставлены в Москву. В сентябре 2019 года их вернули на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами.

18 ноября МИД России сообщил о завершении передачи трех украинских кораблей. Это подтвердил командующий Военно-морских сил ВС Украины Игорь Вороненко и рассказал, что суда отбуксируют в Одессу.

В МИД РФ отметили, что корабли являются вещественными доказательствами в уголовном деле о незаконном пересечении российской границы, однако их нахождение на территории РФ более не требуется.