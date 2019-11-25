В Совфеде заявили об уроке для Украины после провокации в Керченском проливе

Украина осознала недопустимость нарушения границ России после провокации в Керченском проливе осенью 2018 года. Об этом 25 ноября заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Очень жесткий урок они получили по проходу военных кораблей. Корабли могут проходить, никаких вопросов нет, но нужно строго придерживаться порядка прохождения, действующего уже давно», — приводит его слова «РИА Новости».

Цеков подчеркнул, что киевские власти больше не пойдут на подобные провокации, поскольку осознали всю серьезность последствий. В то же время в Москве получили опыт и понимание того, как действуют Украина и международное сообщество.

Ранее, 25 ноября, руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыме при президенте РФ Александр Молохов сообщил о планах Крыма провести в 2020 году международный общественный трибунал по провокации в Керченском проливе.

Три корабля ВМС Украины — «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск» — вторглись в территориальные воды РФ в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, проигнорировав требования погранслужбы остановиться. В результате они были задержаны. В Москве случившееся назвали провокацией.

В отношении 24 украинских моряков было возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Они были арестованы и доставлены в Москву. В сентябре 2019 года их вернули на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами.