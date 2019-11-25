Прямой эфир
Сюжет:

Москва удовлетворена решением арбитража в Гааге по керченскому инциденту

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва удовлетворена постановлением арбитража по инциденту в Керченском проливе, оно обнулило попытки Киева осложнить положение России в данном разбирательстве. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте российского МИДа в понедельник, 25 ноября.

Суда туда: Киев забирает корабли перед встречей «нормандского формата»
В Москве призывают наполнить саммит в Париже содержанием, а не привязывать переговоры к датам

«Российская Федерация полностью удовлетворена данным решением, в котором учтены все ее принципиальные предложения, высказанные в ходе состоявшегося накануне в Гааге заседания арбитража», — отметили в министерстве, добавив, что трибунал поддержал подходы Москвы и по другим «принципиальным моментам», что обнулило попытки Киева осложнить процессуальное положение России в этом разбирательстве.

Как сообщил МИД России 23 ноября, Москве и Киеву не удалось урегулировать спор по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.

Отмечалось, что арбитраж должен самостоятельно определиться по «зависшим» вопросам, например по вопросу разделения процесса на два этапа: юрисдикционному и субстантивному. В ходе первого устанавливается наличие или отсутствие у арбитража компетенции рассматривать это дело, а в ходе второго — разбирательство дела по существу.

Позже глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил о планах Крыма провести в 2020 году международный общественный трибунал по провокации в Керченском проливе.

25 ноября 2018 года в районе Керчи российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины — «Яны Капу», «Бердянск» и «Никополь». По данным российской стороны, они вторглись в территориальные воды России и проигнорировали предупреждения остановиться. В результате экипажи кораблей арестовали по обвинению в незаконном пересечении границы. 7 сентября 2019 года украинские моряки вернулись на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами. 18 ноября Москва передала Киеву задержанные корабли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крым созовет международный трибунал по керченской провокации
МИД рассказал о результатах заседания суда в Гааге по спору с Украиной

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019