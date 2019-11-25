Москва удовлетворена решением арбитража в Гааге по керченскому инциденту

Москва удовлетворена постановлением арбитража по инциденту в Керченском проливе, оно обнулило попытки Киева осложнить положение России в данном разбирательстве. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте российского МИДа в понедельник, 25 ноября.

«Российская Федерация полностью удовлетворена данным решением, в котором учтены все ее принципиальные предложения, высказанные в ходе состоявшегося накануне в Гааге заседания арбитража», — отметили в министерстве, добавив, что трибунал поддержал подходы Москвы и по другим «принципиальным моментам», что обнулило попытки Киева осложнить процессуальное положение России в этом разбирательстве.

Как сообщил МИД России 23 ноября, Москве и Киеву не удалось урегулировать спор по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.

Отмечалось, что арбитраж должен самостоятельно определиться по «зависшим» вопросам, например по вопросу разделения процесса на два этапа: юрисдикционному и субстантивному. В ходе первого устанавливается наличие или отсутствие у арбитража компетенции рассматривать это дело, а в ходе второго — разбирательство дела по существу.

Позже глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил о планах Крыма провести в 2020 году международный общественный трибунал по провокации в Керченском проливе.

25 ноября 2018 года в районе Керчи российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины — «Яны Капу», «Бердянск» и «Никополь». По данным российской стороны, они вторглись в территориальные воды России и проигнорировали предупреждения остановиться. В результате экипажи кораблей арестовали по обвинению в незаконном пересечении границы. 7 сентября 2019 года украинские моряки вернулись на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами. 18 ноября Москва передала Киеву задержанные корабли.