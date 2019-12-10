Второй путепровод в Великих Луках откроется в 2021 году

В 2021 году в Великих Луках Псковской области планируют ввести в эксплуатацию второй путепровод, который должен соединить улицы Глинки и Малышева. Его строительство позволит заменить железнодорожные переезды «Самарский», «Лизавицкий» и «1-й Сеньковский». Как заявила глава администрации Великих Лук Любовь Романова, проектная документация будет готова в ближайшее время.

Перекресток, на который выходит первый путепровод, сейчас находится на реконструкции, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. «Если оценивать пропускную способность железнодорожных переездов, то через «Самарский» проезжает около 26 тыс. машин в сутки, «Лизавицкий» — 7 тыс. автомобилей в сутки, «1-й Сеньковкий» — около 20 тыс. машин в сутки», — отметила Любовь Романова.

В ноябре стало известно, что в Дедовичском районе Псковской области планируют к 30 ноября 2021 года провести капитальный ремонт моста через реку Шелонь. Объект находится на 10-м км автодороги Дубровка–Дедовичи. На время ремонта будет построена временная объездная дорога.