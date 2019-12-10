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Украинцам и белорусам предложили упростить получение гражданства РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Для граждан Белоруссии и Украины предложили отменить обязательный экзамен и собеседование при подаче заявления на получение гражданства России. Соответствующий законопроект рекомендован Госдуме к принятию в первом чтении.

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Как рассказал статс-секретарь — заместитель главы МВД Игорь Зубов, от собеседования в подразделениях по вопросам миграции могут освободить соискателей на гражданство, которые свободно владеют русским языком.

«Факт свободного владения соискателями российского гражданства русским языком будет фиксироваться при приеме заявления комиссионным актом и средствами аудиоконтроля», — сказал Зубов 10 декабря на заседании комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Замминистра отметил, что принятие законопроекта позволит оптимизировать процедуру приема в гражданство РФ более чем для 172 тыс. украинцев и порядка 32 тыс. белорусов, которые уже проживают в РФ.

По словам Зубова, с мая 2014 года носителями русского языка признаны более 80 тыс. соискателей гражданства, пишет «РИА Новости». Кроме того, МВД предложило наделить полномочием по согласованию с Минпросвещения единых критериев признания иностранца носителем русского языка.

25 ноября сообщалось, что в этом году миграционная служба давала российское гражданство иностранцам в полтора раза чаще, чем в прошлом. Большая часть обладателей новых паспортов — 146 тыс. человек — украинцы. На втором месте — жители Казахстана.

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