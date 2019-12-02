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СМИ узнали о получением экс-депутатом Госдумы Шлегелем гражданства ФРГ

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Фото: ТАСС/Сергей Карпов
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Бывший депутат Государственной думы, комиссар движения «Наши» Роберт Шлегель получил гражданство ФРГ. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщается на сайте издания Sueddeutsche Zeitung.

В публикации говорится, что уже с весны 2019 года на странице в соцсети Instagram Шлегеля публикуются фотографии видов Баварии. Объясняется это тем, по информации газеты, что бывший российский парламентарий получил немецкое гражданство.

В настоящее время он работает в Мюнхене как «директор стратегических проектов и операций» в немецкой штаб-квартире международной компании по информационной безопасности Acronis.

В статье поднимается вопрос, насколько рационально и безопасно доверять подобную сферу деятельности выходцу из России. В компании на запрос издания пояснили, что Шлегель не располагает доступами к исходным кодам продукции Acronis или к серверам с данными клиентов компании.

27 ноября представитель российского бизнесмена Олега Дерипаски опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что предпринимателя лишили гражданства Кипра. В этот же день стало известно, что Дерипаска попал в список инвесторов, которых власти Кипра планируют лишить «золотого паспорта».

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