Путин призвал усилить надзор за кредитно-потребительскими организациями

Надзор за кредитно-потребительскими организациями должен быть усилен, заявил президент России Владимир Путин во вторник, 10 декабря. Глава государства поручит Центральному банку продумать вопрос о страховании вкладов в них.

«Конечно, это нужно делать», — сказал Путин на встрече с региональными омбудсменами.

По его словам, окончательный план действий, как надо поступить, он дать в настоящий момент не готов. Но для президента очевидно, что надо продумать механизм гражданско-правовой защиты.

В ходе встречи омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова указала на появление новых мошеннических схем в виде кредитно-потребительских кооперативов. По ее словам, в Свердловской области одна подобная организация собрала у населения 1 млрд рублей.

«Обещают 16–20% годовых, собираются деньги вне кассы, потом банкротятся», — цитирует ее «Интерфакс».

Также Мерзлякова поинтересовалась, можно ли ввести страхование рисков в таких кооперативах и усилить надзор со стороны регулятора.

Как отметил президент, одним из методов защиты может стать страхование вкладов.

«Но это нужно делать наряду с усилением контроля за деятельностью этих организаций», — добавил Путин.

Ранее во вторник российский лидер согласился с идеей наказывать госслужащих за оскорбления граждан. Нужно продумать детали законодательной нормы, посоветоваться с экспертами, отметил он.