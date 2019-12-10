Путин признал необходимость отказа от пластиковой посуды

Президент России Владимир Путин признал необходимость сокращения производства пластиковой посуды. Однако делать это надо постепенно, отметил глава государства в ходе встречи с представителями СПЧ во вторник, 10 декабря.

«Во многих странах это начало происходить. Мы должны к этому идти», — цитирует его «Интерфакс».

Путин сказал, что действовать нужно аккуратно, чтобы не нанести ущерба промышленности.

«Но действовать надо», — подчеркнул он.

В июле Путин, выступая на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS) в Екатеринбурге, заявил, что в России уже ощущаются экологические изменения, и если не принять мер по защите окружающей среды, это может привести к серьезным катаклизмам. Вопрос требует обсуждения, отметил глава государства. Однако он подчеркнул, что вместо разговора по существу «мы часто, к сожалению, наблюдаем откровенный популизм, спекуляции, а порой и, я не побоюсь этого слова, просто мракобесие».