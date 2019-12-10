Прямой эфир

Путин признал необходимость отказа от пластиковой посуды

0
Фото: TASS/DPA/Patrick Pleul
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин признал необходимость сокращения производства пластиковой посуды. Однако делать это надо постепенно, отметил глава государства в ходе встречи с представителями СПЧ во вторник, 10 декабря.

Из двух зол: атомная энергетика получила поддержку «зеленых»
Экологи склоняются к мысли о неизбежности использования АЭС

«Во многих странах это начало происходить. Мы должны к этому идти», — цитирует его «Интерфакс».

Путин сказал, что действовать нужно аккуратно, чтобы не нанести ущерба промышленности.

«Но действовать надо», — подчеркнул он.

В июле Путин, выступая на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS) в Екатеринбурге, заявил, что в России уже ощущаются экологические изменения, и если не принять мер по защите окружающей среды, это может привести к серьезным катаклизмам. Вопрос требует обсуждения, отметил глава государства. Однако он подчеркнул, что вместо разговора по существу «мы часто, к сожалению, наблюдаем откровенный популизм, спекуляции, а порой и, я не побоюсь этого слова, просто мракобесие».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин назвал российский энергобаланс одним из самых «зеленых» в мире
Путин прокомментировал выступление Греты Тунберг в ООН

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019