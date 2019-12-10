Прямой эфир

Расходы на переселение из аварийного жилья увеличили в Екатеринбурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Екатеринбурге расходы на переселение граждан из ветхого жилья увеличили на 100 млн рублей. Об этом и.о. начальника департамента финансов городской администрации Ольга Сысолятина заявила на совместном заседании комиссии по городскому хозяйству и комиссии по экономическому развитию гордумы.

По ее словам, на соответствующую сумму были уменьшены расходы по замене тротуарной плитки на гранитные плиты в центре города. В 2020 году на программу расселения будет потрачено в общей сложности 412 млн рублей.

Гранитные плиты в следующем году появятся только на участках улиц 8 марта и Пушкина на протяжении от проспекта Ленина до улицы Малышева, уточняет ИА «Ура.ру».

9 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что показатели по переселению из ветхого жилья по состоянию на начало ноября перевыполнены в три раза в среднем по стране. При этом он отметил, что это произошло за счет тех регионов, которые ответственно подошли к делу. По состоянию на 1 декабря в 10 субъектах страны реализация программ расселения даже не началась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
До конца года в Сахалинской области расселят 30 тыс. кв. м ветхого жилья
Около 200 жителей Ставрополья переедут из аварийного жилья

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019