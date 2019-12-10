Расходы на переселение из аварийного жилья увеличили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге расходы на переселение граждан из ветхого жилья увеличили на 100 млн рублей. Об этом и.о. начальника департамента финансов городской администрации Ольга Сысолятина заявила на совместном заседании комиссии по городскому хозяйству и комиссии по экономическому развитию гордумы.

По ее словам, на соответствующую сумму были уменьшены расходы по замене тротуарной плитки на гранитные плиты в центре города. В 2020 году на программу расселения будет потрачено в общей сложности 412 млн рублей.

Гранитные плиты в следующем году появятся только на участках улиц 8 марта и Пушкина на протяжении от проспекта Ленина до улицы Малышева, уточняет ИА «Ура.ру».

9 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что показатели по переселению из ветхого жилья по состоянию на начало ноября перевыполнены в три раза в среднем по стране. При этом он отметил, что это произошло за счет тех регионов, которые ответственно подошли к делу. По состоянию на 1 декабря в 10 субъектах страны реализация программ расселения даже не началась.