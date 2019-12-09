До конца года в Сахалинской области расселят 30 тыс. кв. м ветхого жилья

За пять-шесть лет в Сахалинской области расселят все аварийные и ветхие дома (почти 10% от всего жилфонда). «По факту расселено уже около 8 тыс. кв. м. До конца года будет расселено еще 30 тыс. кв. м аварийного жилья», — отметил губернатор региона Валерий Лимаренко.

Больше всего таких домов расположено в Охинском районе, где после землетрясения в 1995 году там повреждено 165 тыс. кв. м жилплощади, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу областного правительства. Согласно программе по расселению, за 2020–2024 годы там переселят более 7 тыс. человек.

По условиям соглашения с Министерством обороны РФ, Сахалину будет передано более 12 тыс. га земель. Это дает возможность реализовать пятилетнюю программу строительства жилья и объектов соцкультбыта.