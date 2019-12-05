Около 500 человек переселят из ветхого жилья в Ульяновской области

Около 500 жителей Ульяновской области смогут улучшить жилищные условия в ближайшие два года. На переселение из аварийного жилья направят порядка 130 млн рублей.

По данным министерства строительства и архитектуры региона, Ульяновская область должна получить софинансирование на программу переселения из федерального фонда ЖКХ. Заявка уже составлена, ее защита состоится в Москве в конце 2019 года. После определения с финансированием власти будут заключать договоры на приобретение нового жилья для переселенцев. Об этом сообщает 1ul.ru.

В 2019 году на расселение граждан из ветхого жилья из регионального бюджета направили 36 млн рублей, еще 96 млн рублей поступило из фонда ЖКХ. Новые квартиры получили 150 человек.

В начале декабря сообщалось, что в Свердловской области план по расселению граждан из аварийного жилья был перевыполнен в три раза. В новые квартиры переехали 844 человека.