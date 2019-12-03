Прямой эфир
Сюжет:

План по расселению аварийного жилья перевыполнили в Свердловской области

0
Фото: ТАСС/Артем Ленц
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Свердловской области с начала 2019 года из аварийного жилья расселили 844 человека. План по расселению был перевыполнен в три раза.

Как сообщает департамент информационной политики региона, программа по расселению реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В первом этапе, рассчитанном на 2019–2020 годы, принимают участие более 20 муниципалитетов, в том числе Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и другие, пишет «ТагилСити.ру».

С начала года новым жильем удалось обеспечить 844 человека. Под снос пошли аварийные дома общей площадью 15,6 тыс. кв. м.

В общей сложности в рамках первого этапа программы планируется переселить более 2 тыс. человек.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Екатеринбурге в ближайшее время не будет запущена программа реновации. Столица Урала не готова к масштабному проекту по переселению жителей из старого жилого фонда в новый, заявил министр строительства Свердловской области Михаил Волков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жителей 309 квартир расселят в Томской области за два года
Расселение из аварийного жилого фонда стартовало в Самаре

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019