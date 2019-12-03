План по расселению аварийного жилья перевыполнили в Свердловской области

В Свердловской области с начала 2019 года из аварийного жилья расселили 844 человека. План по расселению был перевыполнен в три раза.

Как сообщает департамент информационной политики региона, программа по расселению реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В первом этапе, рассчитанном на 2019–2020 годы, принимают участие более 20 муниципалитетов, в том числе Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и другие, пишет «ТагилСити.ру».

С начала года новым жильем удалось обеспечить 844 человека. Под снос пошли аварийные дома общей площадью 15,6 тыс. кв. м.

В общей сложности в рамках первого этапа программы планируется переселить более 2 тыс. человек.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Екатеринбурге в ближайшее время не будет запущена программа реновации. Столица Урала не готова к масштабному проекту по переселению жителей из старого жилого фонда в новый, заявил министр строительства Свердловской области Михаил Волков.