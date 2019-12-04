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Около 200 жителей Ставрополья переедут из аварийного жилья

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До 2022 года 197 жителей Ставропольского края переедут из аварийного жилья в новые квартиры. В регионе стартует второй этап программы переселения.

По данным регионального минстроя, новое жилье взамен ветхого получат жители Пятигорска и Ессентуков. Они освободят 93 помещения, которые были признаны непригодными для проживания. Их площадь превышает 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщает NewsTracker.

В завершение первого этапа программы переселения до конца 2019 года квартиры получат 56 ставропольчан.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области с начала 2019 года из аварийного жилья переехали 844 человека. План по расселению был перевыполнен в три раза.

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