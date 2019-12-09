Медведев заявил о перевыполнении показателей по переселению из ветхого жилья

Показатели по переселению из ветхого жилья по состоянию на начало ноября перевыполнены в три раза в среднем по стране. Об этом 9 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«К началу ноября показатели по переселению были перевыполнены в три раза, но это произошло за счет тех регионов, которые ответственно подошли к делу. Как всегда, ситуация пестрая», — приводит его слова ТАСС.

Медведев отметил, что по состоянию на 1 декабря в 10 субъектах страны реализация программ расселения даже не началась.

Ранее 7 ноября газета «Известия» сообщила, что в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложили разработать отдельные подпрограммы капремонта для домов с износом более 70%. Эту инициативу в тот же день планируется обсудить на парламентских слушаниях в Госдуме.

Отмечалось, что разработка подпрограммы предусматривается новым законопроектом по расселению аварийного жилья. Сейчас в стране 25 млн кв. м таких домов. По оценкам опрошенных «Известиями» экспертов, если речь идет только о поддерживающем ремонте, взносы россиян вряд ли существенно повысятся.