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Путин заявил о недопустимости запугивания судей через СМИ и соцсети

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Влияние на суд и запугивание судей через СМИ и соцсети недопустимо, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 10 декабря.

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«На суд нельзя влиять со стороны, в том числе и через средства массовой информации. Особенно уж нельзя влиять, запугивая представителей правоохранительных органов и судов, а такое у нас тоже, к сожалению, имеет место», — отметил глава государства.

Таким образом он прокомментировал слова участника совета, первого вице-президента Адвокатской палаты Москвы Генри Резника о недопустимости осуждения граждан, «невиновность которых известна всей стране».

Президент России подчеркнул, что посредством таких заявлений Резник проявляет себя не как юрист, а как правозащитник. СМИ имеют влияние на общественное мнение, руководствуясь разными мотивами, тогда как суд должен руководствоваться только законом.

«Это не аргумент — «когда известно всей стране». Всей стране, значит, никому не известно. Известно [может быть] только следствию, суду», — подчеркнул президент.

5 декабря сообщалось, что Совет судей рассматривает проект концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы. Газета «Ведомости» писала, что документ предусматривает введение ответственности для журналистов и СМИ за давление на суд и лоббирование интересов отдельных лиц путем размещения материалов на коммерческой основе, а также внедрение механизма защиты от дискредитации судебной власти в средствах массовой информации.

Позже в тот же день Совет судей России отклонил идею о наказании СМИ за фейковые новости о судах.

Как заявил тогда председатель совета Виктор Момотов, такие вопросы действительно обсуждались, но это были мнения отдельных экспертов и отдельных судей. По его словам, судьи хотели бы выстраивать нормальный диалог со средствами массовой информации, о чем неоднократно и говорили.

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