СПЧ подготовил доклад о законодательстве в организации массовых мероприятий

Президенту России Владимиру Путину представят доклад о развитии законодательства в области проведения массовых мероприятий, заявил глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Доклад, по его словам, будет представлен членом Совета Николаем Сванидзе. Об этом 10 декабря сообщает ТАСС.

Фадеев отметил, что в данной сфере «бывают эпизоды не самые приятные», добавив, что к ним можно отнести московские протесты 27 июля.

По его словам, в подготовленном Сванидзе докладе поднят вопрос о том, «как здесь изменить законодательство, чтобы этих неприятных эпизодов было как можно меньше».

27 июля в Москве прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В несанкционированном митинге участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. человек были задержаны. СК возбудил несколько уголовных дел, они были объединены в одно производство. После этого было арестовано 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Егор Жуков, Алексей Миняйло, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Даниил Беглец, Сергей Фомин и Валерий Костенок.

Одним из самых резонансных дел стало дело студента ВШЭ Егора Жукова. 6 декабря его признали виновным в призывах к экстремизму и приговорили к трем годам лишения свободы условно. При этом ему запретили администрировать сайты.