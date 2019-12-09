Путин обсудит в СПЧ совершенствование судебной системы

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) во вторник, 10 декабря, обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников за рубежом и защиту прав несовершеннолетних. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля.

Как передает «РИА Новости», рабочий график главы государства 10 декабря, в международный День прав человека, будет полностью посвящен правозащитной теме. Заседание СПЧ пройдет в Кремле.

«После заседания совета глава государства проведет встречу с региональными уполномоченными по правам человека, которая также пройдет в Кремле», — сказано в сообщении. Свою работу с Путиным смогут обсудить более 70 омбудсменов.

В ноябре Московское бюро по правам человека выступило за формирование специального координационного совета, который будет заниматься оказанием правовой помощи россиянам, оказавшимся в сложных ситуациях за рубежом.

Документ представят президенту России Владимиру Путину на ежегодной встрече с представителями СПЧ и направят в структуры ООН, Совета Европы, ОБСЕ и МПА СНГ.