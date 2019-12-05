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Судьи предложили наказывать СМИ за давление на них

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Судьям необходима защита от «тенденциозных публикаций» в СМИ, следует из проекта концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы. На этой неделе его рассматривает Совет судей. Документ оказался в распоряжении газеты «Ведомости».

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Проект, предполагает разработку нормативного акта о правилах освещения в СМИ деятельности судов. Кроме того, предлагается внедрить механизм защиты от дискредитации судебной власти в средствах массовой информации.

В документе также говорится о пресечении «злоупотреблений со стороны отдельный представителей СМИ», введении ответственности для журналистов с средств массовой информации за давление на суд и лоббирование интересов отдельных лиц путем размещения материалов на коммерческой основе.

«Особую актуальность приобрела проблема «скандализации правосудия», подразумевающая манипулирование общественным мнением в отношении судебной власти, умаление ее авторитета, беспорядочную, необоснованную критику, подрывающую доверие общественности к процессу отправления правосудия», — цитирует материал ТАСС.

По мнению судей, требуется специальный акт, который устанавливал бы порядок и способ реагирования на недостоверную информацию.

Главной целью новой информационной политики судебной системы, по данным издания, является совершенствование доступа к информации о деятельности судов и объективное освещение их деятельности средствами массовой информации.

12 сентября сообщалось, что новые окружные кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции, а также кассационный и апелляционный военные суды в России должны начать работу с 1 октября. Кассационные суды будут рассматривать жалобы на решения мировых и районных судов в своем округе. В общей сложности предполагается создание штата из 723 судей. Кроме того, пять апелляционных судов будут работать как суды второй инстанции, рассматривая решения высших судов субъектов России, где планируется выделение 36–37 должностей судей в каждом отделении.

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