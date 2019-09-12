Новые окружные суды в России начнут работу с 1 октября

Новые окружные кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции, а также кассационный и апелляционный военные суды в России должны начать работу с 1 октября. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева.

Также, согласно постановлению пленума Верховного суда, утверждены составы президиумов новых судов, которые председатель суда планирует созывать для обсуждения организационных вопросов.

В России 1 октября начнут работу девять кассационных судов. Они будут рассматривать жалобы на решения мировых и районных судов в своем округе. В общей сложности предполагается создание штата из 723 судей. Кроме того, пять апелляционных судов будут работать, как суды второй инстанции, рассматривая решения высших судов субъектов РФ, где планируется выделение 36–37 должностей судей в каждом отделении.

Как сообщил Вячеслав Лебедев, в настоящее время в суды назначены председатели и заместители, а также больше половины штатной численности. Здания судов оборудованы, добавил председатель ВС РФ.

По данным агентства, граждане будут иметь возможность дистанционно принимать участие в рассмотрении кассационных и апелляционных жалоб при наличии соответствующего ходатайства с помощью системы видеоконференцсвязи, которыми оборудованы все федеральные суды.

В январе 2018 года депутат Госдумы Михаил Старшинов высказался относительно предложения ВС о создании окружных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции, которые будут образованы по экстерриториальному принципу. По мнению Старшинова, эта мера направлена на повышение качества правосудия и на более объективное и непредвзятое отношение судей во время принятия решений.

Депутат также заявил, что судебное сообщество полностью разделяет это предложение.