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Совет судей отклонил идею о наказании СМИ за фейковые новости о судах

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Фото: пресс-служба Совета судей Российской Федерации
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Совет судей России отклонил идею введения ответственности для СМИ за умаление авторитета судебной власти в публикациях, давление на суды и попытки манипулировать общественным мнением в отношении их деятельности. Об этом заявил председатель совета Виктор Момотов в четверг, 5 декабря.

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«Эти вопросы действительно обсуждались на заседании профильной комиссии Совета судей, которая обсуждала концепцию информационной политики судебной системы. Но это были мнения отдельных экспертов, отдельных судей, которые по тем или иным причинам их предлагали», — цитирует Момотова ТАСС.

Момотов уточнил также, что при принятии решения об утверждении документа Совет судей исключил вопросы, касающиеся создания нормативных актов, которые обеспечивали бы защиту от дискредитации судебной власти. По его словам, данные вопросы были исключены, так как совет посчитал их посягающими на конституционные принципы.

«Мы хотели бы выстраивать нормальный диалог со средствами массовой информации, о чем мы неоднократно и говорили», — добавил он.

Ранее в этот же день сообщалось, что Совет судей рассматривает проект концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы. Газета «Ведомости» писала, что документ предусматривает введение ответственности для журналистов и СМИ за давление на суд и лоббирование интересов отдельных лиц путем размещения материалов на коммерческой основе, а также внедрение механизма защиты от дискредитации судебной власти в средствах массовой информации.

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