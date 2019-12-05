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Адвокат оценила предложение защищать судей от СМИ

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Принятие закона, защищающего авторитет российских судов от заказных провокационных и негативных публикаций в СМИ, не нарушит принципа свободы слова и независимости журналистов, рассказала «Известиям» адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

На этой неделе Совет судей рассматривает проект концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы, написали 5 декабря «Ведомости». Согласно документу, судьям необходима защита от «тенденциозных публикаций» в СМИ.

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«Новый закон не будет запрещать освещать в СМИ громкие судебные процессы, но установленные правила исключат и запретят публикацию заведомо лживой информации в отношении судей», — считает Мария Ярмуш.

Диффамация, то есть оглашение в СМИ позорящих кого-либо сведений, не является чьим-либо правом на свободу распространения информации, добавила юрист.

Она отметила, что инициатива не будет касаться журналистских расследований и публикаций истинных сведений, позорящих честь и достоинство судьи и сделанных с целью устранить недостатки судебной власти.

По данным «Ведомостей», для защиты судей потребуется разработать нормативный акт о специальных правилах освещения в СМИ деятельности судов.

Кроме того, понадобится специальный акт о реагировании на заведомо недостоверную информацию, пишет издание. Также для СМИ и журналистов планируется ввести ответственность за давление на суд и лоббирование чужих интересов через размещение на коммерческой основе негативных материалов о деятельности судов.

12 сентября сообщалось, что новые окружные кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции, а также кассационный и апелляционный военные суды в России должны начать работу с 1 октября. Кассационные суды будут рассматривать жалобы на решения мировых и районных судов в своем округе.

В общей сложности предполагается создание штата из 723 судей. Кроме того, пять апелляционных судов будут работать как суды второй инстанции, рассматривая решения высших судов субъектов России, где планируется выделение 36–37 должностей судей в каждом отделении.

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