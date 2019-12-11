День израильского сурка: страна готовится к третьим выборам

У израильских депутатов остается меньше суток до вечера 11 декабря, чтобы успеть договориться и определиться, кто же станет премьер-министром. В противном случае 12 декабря кнессет распустится, а 2 марта страна вновь пойдет на парламентские выборы — уже третьи за год. Чтобы положить конец политическому кризису, 8 декабря Биньямин Нетаньяху предложил провести прямые выборы премьера, но глава оппозиции Бени Ганц с этим не согласился, назвав предложение предвыборным трюком. Между тем опрошенные «Известиями» эксперты уверены: третьего раунда голосования всё-таки не избежать, но никто не гарантирует, что ситуация не повторится и после очередных выборов.

Не просто понедельник

Вечером 9 декабря правящий «Ликуд» и главная оппозиционная партия «Кахоль-Лаван» смогли договориться о дате будущих выборов, если кнессет всё же распустится — голосование назначили на 2 марта. Как отметила в беседе с «Известиями» арабист, экс-депутат израильского парламента Ксения Светлова, даже выбор дня уже говорит о многом: по закону в еврейском государстве выборы проходят по вторникам. Оба раунда выборов — и 9 апреля, и 17 сентября — пришлись именно на второй день недели. Однако 2 марта — понедельник.

— Закон предписывает проведение выборов в 90-дневный срок после расформирования кнессета. Правительство, очевидно, перебрало все возможные вторники в марте. Но это насыщенный на праздники месяц. На него, например, приходится Пурим, — пояснила эксперт. — Впервые в истории Израиля выборы, несмотря на букву закона, пройдут не во вторник — это связано с определенной памятной датой, которая выпадает на 3 марта 2020 года.

Политолог подчеркнула: предложение Нетаньяху провести прямые выборы премьера не ново. С 1996 по 2001 год в Израиле существовала подобная практика, однако позже было решено изменить систему в пользу существующей сегодня коалиционной. Кстати, в 1996 году на премьерских выборах Нетаньяху одержал победу, обойдя своего конкурента Шимона Переса всего на 0,7%. Вероятно, памятуя об этой победе, глава «Ликуда» и решился пригласить Ганца выйти один на один.

Однако эта идея сама по себе вызывает вопросы, поскольку избирателей фактически ставят перед ультиматумом — либо Нетаньяху, либо Ганц. Учитывая, что в совокупности «Ликуд» и «Кахоль-лаван» собрали только 65 мандатов из 120, голос половины населения (оставшиеся 55 мест) просто не будет учитываться, отметил в беседе с «Известиями» израильский политолог Марк Новиков.

— В стране назрела реформа избирательной и даже конституционной системы. Однако прямые выборы премьера не решат основную проблему — невозможность сформировать стабильное правительство, — признал эксперт. — Это значит, избирательные циклы останутся нестабильными, как и раньше. Поэтому реформа назрела, но пока непонятно, возьмется ли кто-то за ее реализацию.

Либерман решает

По мнению политолога, старшего преподавателя отделения политических наук израильского университета Бар-Илан Зеэва Ханина, в сложившейся ситуации прямые выборы стали бы эффективным решением проблемы, но принять подобный закон уже нереально.

— Маловероятно, что Нетаньяху успеет провести избирательную реформу до вечера 11 декабря, плюс у него нет необходимого большинства в кнессете. Скорее всего, следующий состав начнет работу с того, что вернет прямые премьерские выборы, — считает эксперт. — Не стоит забывать, что до конца срока еще остается время. Возможно, в последний момент лидер партии «Наш дом — Израиль» (НДИ) Авигдор Либерман договорится с Нетаньяху и Ганцем и у нас будет правительство национального единства.

Но шансы на сделку невелики — ни один из кандидатов не может предложить Либерману ничего более привлекательного, чем то, что уже предлагалось, подчеркнула Ксения Светлова.

— По моей информации, ему сулили пост замглавы правительства, но он отказался. И в этом есть своя логика — Либерман понимает, что даже если Нетаньяху займет сейчас кресло премьера, его правление не будет долгосрочным из-за юридического преследования. Это, однако, не исключает вероятности, что третьи выборы закончатся с тем же исходом, — подчеркнула политолог.

В очередной раз судьба еврейского государства попала в зависимости от воли экс-министра обороны Авигдора Либермана, чья отставка в прошлом году и выход из правящей коалиции и запустили нынешний «день сурка». Результаты первых и вторых выборов, а также опросы относительно новых показывают — крупные партии теряют электорат и набирают меньше голосов. На апрельском голосовании «Ликуд» получил 35 мандатов, а в сентябре — 32, отметил сотрудник отдела изучения Израиля Института Ближнего Востока РАН Сергей Мелконян.

— Таким образом, новые выборы могут еще больше ослабить позиции «Ликуда» и «Кахоль-лаван». В целом итоговая картина не изменится, если не произойдет объединения партий, — заключил эксперт.

С уверенностью можно сказать одно: ожидать от израильского общества широких протестов на почве третьих выборов, как в Ливане, Ираке или Франции, не стоит. Атмосфера, сегодня царящая в стране, — раздражение, смешанное с иронией, но никак не агрессия, отметил Зеэв Ханин. По его словам, в затянувшемся хаосе есть и хороший момент — пока Израиль стремится решить политический кризис исключительно электоральными методами, а не военным переворотом или наделением премьера чрезвычайными полномочиями.

Однако все опрошенные «Известиями» эксперты оставляют место чуду — каждый верит, что в последний момент правые и левые прислушаются к просьбе президента Реувена Ривлина и пойдут на компромисс. Это стало бы лучшим новогодним подарком для страны, уже дольше года живущей в подвешенном состоянии.