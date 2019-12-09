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Желающих приобрести на торгах квартиру экс-губернатора Белых не нашлось

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Квартиру в Перми, принадлежащую бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, не удалось продать на торгах из-за отсутствия желающих ее приобрести, сообщает в понедельник, 9 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на организатора торгов.

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«Торги не состоялись, не было заявок от желающих. Квартира дорогая, никому не интересно. Квартира продается в рамках исполнительного производства. В таких случаях лоты выставляются на повторные торги со снижением стоимости на 15%», — заявил он.

Отмечается, что квартира Белых площадью 43,4 кв. м, расположенная в Перми на улице Механошина, дом 12, была выставлена на торги по начальной цене 2 252 590 рублей.

31 октября сообщалось, что Росимущество повторно выставило на торги наручные часы Белых. Цена лота была снижена на 15%. Новая начальная цена часов Blancpain Aqua Lung составляет 469 766 рублей.

Также на аукцион было выставлено и другое имущество Белых, в том числе книги и иконы.

14 октября с торгов продали Nissan Patrol 2011 года, принадлежавший экс-губернатору. Покупатель заплатил за машину чуть больше 1 млн рублей. Тогда же на аукцион выставили Псалтырь 1779 года и часы. Желающих купить часы не нашлось, а за Псалтырь боролись 20 участников. Книга в итоге была продана за 50 тыс. рублей, что в 25 раз выше начальной цены.

Белых возглавлял Кировскую область с 2009 по 2016 год. 24 июня 2016-го его задержали в одном из ресторанов Москвы при получении взятки. Он пробыл в СИЗО 19 месяцев. В феврале 2018-го экс-губернатора приговорили к восьми годам строгого режима и штрафу в размере 48 млн рублей за взяточничество, а в июне того же года этапировали в Рязанскую область. Своей вины экс-чиновник не признает, а в колонии надеется получить должность библиотекаря. Его имущество распродается в счет погашения штрафа.

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