Белых хочет стать в колонии библиотекарем

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых рассчитывает получить в колонии должность библиотекаря, сообщила зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

Она отметила, что Белых рассчитывает организовать работу в библиотеке на принципиально ином уровне. Кроме того, экс-губернатор готов преподавать другим заключенным, сообщает «РИА Новости».

Меркачева также рассказала об опасениях осужденного за процедуру этапирования из-за состояния здоровья. Она заверила, что ОНК Москвы окажет содействие Белых и будет ходатайствовать о подборе короткого маршрута до колонии и выделении медика.

Бывшего губернатора задержали 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы при получении взятки, он пробыл в СИЗО 19 месяцев. 1 февраля Пресненский районный суд приговорил Белых к восьми годам строгого режима, а также обязал выплатить штраф в размере 48 млн рублей. Своей вины экс-губернатор не признает.