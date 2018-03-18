Белых и Улюкаев проголосовали в СИЗО на выборах президента России

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых и экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев проголосовали в следственном изоляторе на выборах президента России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, Улюкаев, приговор в отношении которого еще не вступил в силу, воспользовался правом волеизъявления в СИЗО «Матросская Тишина». Белых, также обжаловавший решение суда, голосовал в изоляторе «Лефортово».

При этом официальным подтверждением данной информации ТАСС не располагает.

Руководитель управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве генерал-майор Сергей Мороз ранее рассказал, что в день голосования 18 марта в каждом СИЗО будет организован избирательный участок для полноценного волеизъявления.

По его словам, из более 10 тыс. находящихся в изоляторах столицы правом голоса обладают почти 7 тыс. заключенных.

15 декабря 2017 года суд признал Улюкаева виновным в получении взятки в размере $2 млн за оказание содействия в приватизации «Башнефти».

1 февраля 2018 года Пресненский районный суд приговорил Белых к восьми годам строгого режима за получение взятки в особо крупном размере.