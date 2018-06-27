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Никиту Белых этапировали в колонию в Рязань

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Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых этапировали в Рязань. Об этом сообщила его супруга Екатерина Белых.

«Мне подтвердил официальный источник, что Никита Юрьевич этапирован в Рязань», — цитирует ТАСС супругу Белых.

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Екатерина Белых не смогла уточнить, в какую именно колонию доставлен экс-чиновник.

25 июня стало известно о том, что осужденный за коррупцию Белых отправлен из СИЗО «Лефортово» этапом к месту отбывания наказания. Перед отправкой бывшего губернатора обследовали врачи, при этом в дороге его должен был сопровождать медик.

Ранее Белых заявил о том, что рассчитывает получить в колонии должность библиотекаря. Он хотел организовать работу в библиотеке на принципиально ином уровне. Кроме того, бывший чиновник выразил готовность преподавать другим заключенным.

Бывшего губернатора задержали 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы при получении взятки, он пробыл в СИЗО 19 месяцев. 1 февраля Пресненский районный суд приговорил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам строгого режима, а также обязал выплатить штраф в размере 48 млн рублей. Своей вины экс-губернатор не признает.

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