Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых этапировали в колонию, где он будет отбывать срок за коррупцию по приговору суда, рассказал 25 июня ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Иван Мельников.

«По моим данным, он этапирован сегодня ночью. Куда — это пока составляет тайну», — приводит «Интерфакс» слова Мельникова.

Перед отправкой бывшего губернатора обследовали врачи, здоровье Белых позволяло его этапировать, уточнил представитель ОНК. При этом в дороге экс-губернатора должен был сопровождать врач.

Мельников предположил, что Белых могут отправить отбывать наказание поблизости от Москвы или в Кировскую область, но всё будет зависеть от решения ФСИН.

Бывшего губернатора задержали 24 июня 2016 года в одном из московских ресторанов при получении взятки. 1 февраля Пресненский районный суд приговорил Белых к восьми годам строгого режима, а также обязал выплатить штраф в 48,2 млн рублей за получение взятки в €400 тыс. Своей вины Белых не признал.