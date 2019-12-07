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В Мосгордуме предложили ужесточить наказание за превышение скорости

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников призвал ввести законодательные изменения, чтобы ужесточить наказание за вождение без прав и превышение скорости, а также ввести наказание за неоднократное нарушение скоростного режима. Об этом Шапошников написал на своей странице в Facebook в субботу, 7 декабря.

«Пора бороться за нашу с вами безопасность и, в первую очередь, безопасность наших детей. В УК РФ необходимо ввести новый состав преступления, предусматривающий ответственность за неоднократное вождение с превышением скорости», — отметил председатель Мосгордумы. По его мнению, аналогичные меры надо принять и за неоднократное вождение без прав.

Шапошников напомнил, что сейчас российские законы не позволяют в нужной мере обеспечивать административные наказания и учитывать тот факт, что водитель не раз нарушал ПДД.

Водителя Audi 104 раза привлекали к ответственности за превышение скорости. Накануне он устроил ДТП с участием 13 машин. В результате пострадали сам водитель авто и пассажирка Audi, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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