В ГИБДД рассказали о штрафах за превышение скорости у сбившего людей водителя

Водитель, сбивший группу пешеходов на Локомотивном проезде в Москве, имеет 12 неоплаченных штрафов за превышение скорости за год. Об этом 7 декабря сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного УГИБДД.

ДТП произошло ранее в этот же день в районе дома 31 на Локомотивном проезде. Автомобиль въехал в группу людей на пешеходном переходе и врезался в надземный переход станции Московского центрального кольца.

По данным МЧС, в результате происшествия три человека погибли и двое пострадали. Как сообщали в управлении ГИБДД по Москве, водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выжил. Пассажир автомобиля был госпитализирован.

Ранее, в этот же день ГИБДД заявляла о двух погибших и трех пострадавших, РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщал о трех погибших и двух раненых.