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Эксперт по этикету оценила прослушивание Меркель гимна Казахстана сидя

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Фото: Global Look Press/Jargen Heinrich
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Прослушивание канцлером Германии Ангелой Меркель гимн Казахстана сидя не является нарушением протокола в случае наличия проблем со здоровьем. Об этом рассказала в пятницу, 6 декабря, эксперт по этикету Татьяна Николаева.

«Если человек здоров, то обычно этикет предписывает стоять во время исполнения гимна любой страны на официальной церемонии. Но в связи с плохим здоровьем, определенными проблемами у госпожи Меркель она сидит», — цитирует эксперта телеканал «360».

Николаева также отметила, что существует множество правил этикета, но главное из них — прежде всего нужно оставаться людьми.

«При исполнении гимна нужно замереть. Поэтому выбрали такой вариант, что Меркель замрет лучше сидя, чем стоя», — заключила она.

Накануне Меркель сидя слушала казахский гимн перед переговорами в Берлине с Касымом-Жомартом Токаевым, пишет «Федеральное агентство новостей». Президент Казахстана тоже не вставал во время прослушивания государственных гимнов.

Меркель с лета 2019 года из-за частых приступов дрожи во время публичных мероприятий слушает гимны сидя.

Врачи полагают, что Меркель может страдать болезнью Паркинсона, рассеянным склерозом или ортостатическим тремором. Сама же канцлер на вопросы журналистов отвечает, что недомогание «как появилось, так само и пройдет» и поводов для беспокойства нет.

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