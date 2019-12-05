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Меркель не встала во время исполнения гимна Казахстана

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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Канцлер Германии Ангела Меркель сидя слушала гимн Казахстана перед переговорами в Берлине с президентом республики Касымом-Жомартом Токаевым. Видео опубликовал сайт Sputnik Казахстан в четверг, 5 декабря.

«Ранее у Меркель было несколько публичных приступов сильной дрожи. Видимо, поэтому во время визитов лидеров она решила сидеть на стуле. После торжественной церемонии Токаев и Меркель направились на переговоры», — говорится в ролике. Токаев, в свою очередь, тоже не вставал во время прослушивания государственных гимнов.

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Официальная встреча политических представителей двух стран прошла в Берлине. Токаев отметил, что они всерьез заинтересован в присутствии немецких инвесторов в Казахстане. Тем более что вскоре в стране начнется массовая приватизация разной степени активов.

Он добавил, что цель его визита в Германию — «это придание дополнительного импульса прежде всего экономическому сотрудничеству, а также политическому взаимодействию».

С лета этого года Меркель из-за частых приступов дрожи во время публичных мероприятий слушает гимны сидя.

Врачи полагают, что Меркель может страдать болезнью Паркинсона, рассеянным склерозом или ортостатическим тремором. Сама же канцлер на вопросы журналистов отвечает, что недомогание «как появилось, так само и пройдет» и поводов для беспокойства нет.

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