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Президент РФ назвал стратегическим интересом сотрудничество с бизнесом ФРГ

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Долгосрочное сотрудничество с бизнесменами из Германии отвечает стратегическим интересам Москвы, и российские предприниматели стараются такие связи поддерживать. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями немецкого бизнеса 6 декабря.

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«Германия — один из наших важнейших экономических партнеров, мы высоко ценим прагматизм немецкого бизнеса и готовность к совместной работе, стремимся и далее поступательно развивать двусторонние связи, чтобы безусловно отвечать долгосрочным интересам обоих государств», — цитирует Путина ТАСС.

Российский лидер отметил, что инвестиции немецких компаний в экономику страны на сегодняшний день превышают $20 млрд, а встречные российские составляют почти $10 млрд. Кроме того, около 5 тыс. компаний в России работают с участием капитала из ФРГ, совокупный оборот таких форм оценивается в $50 млрд.

Германия является вторым после Китая внешнеторговым партнером России, хотя еще «совсем недавно» была крупнейшим из них. Путин выразил надежду, что к былым показателям еще удастся вернуться, передает «РИА Новости».

В ответ замглавы правления Восточного комитета германской экономики, председатель наблюдательного совета компании CLAAS KGaA mbH Катрина Клаас-Мюльхойзер выразила надежду на подвижки к отмене антироссийских санкций после саммита «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

«Миллиарды, которые теряются из-за санкций, можно инвестировать в восстановление экономики и увеличение конкурентоспособности нашего континента», — приводит слова Клаас-Мюльхойзер «Интерфакс».

Накануне, 5 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал об улучшении в стране делового климата, который при этом еще нельзя назвать идеальным. Этому, по мнению Медведева, препятствуют несовершенное законодательство и избыточная активность правоохранительных органов. Для улучшения ситуации правительство наметило ряд мер по законам в сфере гражданского, административного и уголовного права.

В июле в ФРГ признали санкции против РФ бесполезными и вредящими немецкому бизнесу и всей Европе.

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже.

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