Санкции против России бесполезны, их сохранение вредит бизнесу Германии и ведет к переориентации Москвы на экономическое сотрудничество с Пекином. Об этом заявил немецкий депутат, глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

«Эффекта от этих санкций нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

По мнению политика, такая линия лишь создает поддержку напряженности между государствами. Он напомнил, что ограничительные меры наносят урон компаниям по всей Европе, в особенности восточногерманским, отмечает «Газета.ру».

Эрнст также выразил сожаление в связи с недавним заявлением новой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призвала придерживаться «позиции силы» в отношении Москвы.

«Я просто скажу, что не представляю себе такую политику успешной», — сказал депутат.

По его мнению, Европа таким образом ослабляет себя.

Ранее 18 июля Фон дер Ляйен, которая приступит к исполнению обязанностей в ноябре, обвинила РФ в попытках «разделить Европу», а также в очередной раз дала понять, что не признает вхождение Крыма в состав Российской Федерации.

Полуостров вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство крымчан высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве результаты голосования не признали. Там считают Крым территорией Украины, которая была временно оккупирована. Западные страны также отказались признавать итоги голосования и ввели санкции против Москвы. Россия неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.