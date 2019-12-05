Медведев рассказал об улучшении делового климата в России

Деловой климат в России улучшается. Однако назвать его идеальным пока нельзя, заявил в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Среди причин такой ситуации можно назвать несовершенное законодательство и избыточную активность правоохранительных органов, сказал глава правительства в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым».

Правительство наметило целый ряд шагов для дальнейшего улучшения делового климата, отметил Медведев. Речь идет в том числе о совершенствовании законов в сфере гражданского, административного и уголовного права.

Ранее 5 декабря Медведев рассказал, что экономика и социальная сфера России пережили 2019 год нормально. По его словам, по итогам года ожидается рост ВВП в пределах 1,3–1,5%, а также самый низкий за всю историю России показатель инфляции — в пределах 3,8%.