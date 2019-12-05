Медведев рассказал об итогах года в экономике и социальной сфере

Российская экономика и социальная сфера прожили уходящий 2019 год стабильно. Об этом в четверг, 5 декабря, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«В целом наша экономика и социальная сфера этот год прожили абсолютно нормально, стабильно. И это, самое главное, с учетом того, что мы помним разные годы и разные проблемы, которые так или иначе возникали», — заявил премьер во время программы «Разговор с Дмитрием Медведевым».

Далее Медведев рассказал о конкретных цифрах, отметив, что это, «может быть, несколько скучно», но именно показатели характеризуют ситуацию. По словам главы правительства, экономика в этом году развивалась, но это шло медленнее, чем хотелось бы. Рост валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам года не превысил 1,3–1,5%, считает он. Профицит бюджета при этом составит около 1,8% ВВП, а инфляция будет в пределах 3,8%. Это самый низкий уровень за всю историю Российской Федерации, отметил Медведев.

Также по итогам года ожидаются хорошие показатели по безработице, заявил глава правительства. Расчет по методике Международной организации труда показывает, что с примерно 5% экономически активного населения в прошлом году они опустятся до 4,6–4,7%.

Реальные располагаемые доходы населения по итогам года могут вырасти на 0,2–0,3%. В последние годы этот показатель по разным причинам снижался, подчеркнул Медведев, но этот тренд переломлен.

Медведев заявил, что очень важно самочувствие людей и их ощущение. Если граждане понимают, что их доходы стабильны или растут, это хороший признак. Если же они считают, что их материальное благополучие ухудшается, то это «очень тревожный сигнал для государства, для правительства».