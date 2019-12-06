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Путин выразил надежду на заключение РФ и Украиной договора по газу

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин выразил надежду, что компаниям РФ и Украины удастся найти взаимоприемлемое решение по транзиту газа в европейские страны. Заявление было сделано в ходе встречи российского лидера с представителями бизнеса Германии 6 декабря.

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Впрочем, газовым договоренностям это вряд ли поможет

«Мы сейчас, как вы знаете, ведем переговоры с нашими украинскими партнерами, они проходят в Вене, я так вижу, что с обеих сторон звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые», — отметил Путин.

Глава государства добавил, что старт «Северного потока — 2» не означает, что Россия планирует отказаться от транзита газа через Украину. Данный вопрос, по его словам, зависит от экономической целесообразности транзита, пишет ТАСС.

Газопровод же является чисто коммерческим проектом, в котором правительство РФ не принимает участие, заверил Путин.

«Если вы обратили внимание, мы, несмотря ни на какую политическую конъюнктуру, всегда очень ровно, стабильно относимся к нашим экономическим партнерам, никогда не используем никаких экономических рычагов для решения каких бы то ни было политических вопросов. Хочу вас заверить, так будет и в будущем», — подчеркнул Путин.

На данный момент Москва и Киев ведут консультации о возможном заключении нового соглашения на транзит газа. Предыдущие переговоры прошли 20 ноября и проходили по видеосвязи. 8 ноября состоялись трехсторонние консультации России, Украины и Евросоюза, которые продолжались почти пять часов. Договоренности стороны пока не достигли.

Президент Украины Владимир Зеленский допускал, что данный вопрос будет поднят в рамках встречи «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. В то же время, он поручил кабмину пересмотреть энергетическую стратегию страны до 2035 года, урегулировать вопрос определения объемов страхового запаса газа на 2020 год и проработать вопрос о диверсификации источников и маршрутов поставок газа, нефти, нефтепродуктов и антрацита.

«Северный поток – 2» будет пролегать по дну Балтийского моря от России до Германии и обеспечит поставки газа в Европу. Против проекта выступают Прибалтика, Польша и Украина, которая боится потерять транзит российского газа, а также США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ. В немецкой компании Wintershall Dea обещали достроить газопровод до конца текущего года.

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