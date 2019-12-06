Китай ввел ответные ограничения в отношении дипломатов из США

Правительство КНР приняло решение о введении зеркальных ограничений в отношении дипломатических представителей США в стране. Об этом 6 декабря сообщают журналисты со ссылкой на официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

«В ответ на введенные Госдепартаментом США ограничения для китайских дипломатов, которые начали действовать в октябре этого года, Китай уведомил посольство США в КНР о том, что мы немедленно примем ответные меры», — приводит агентство ТАСС слова представителя.

По словам Чуньин, ответные меры вступили в силу 4 декабря — тогда же Китай уведомил США об этом.

16 октября Госдеп ввел ограничительные меры в отношении китайских дипломатов — представители КНР должны уведомлять правительство США о любых контактах с представителями властей на территории страны, визитах в образовательные учреждения и исследовательские институты.

15 октября стало известно, что США и Китай в ходе переговоров достигли консенсуса по торговому соглашению.

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин, в свою очередь, принял зеркальные меры.