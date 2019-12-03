СМИ узнали о намерении Китая ограничить въезд американских чиновников

Власти Китая намерены ввести визовые ограничения в отношении американских чиновников и конгрессменов из-за позиции США в Синьцзян-Уйгурском вопросе, заявил главный редактор китайской англоязычной газеты Global Times Ху Сицзинь.

«Основываясь на том, что я знаю, с тех пор как конгресс США планирует принять закон относительно Синьцзяна, Китай рассматривает визовые ограничения в отношении американских официальных лиц и конгрессменов, которые выступали с гнусными заявлениями относительно синьцзянского вопроса», — написал Сицзинь в своем Twitter, добавив, что китайские власти также могут запретить въезд в Синьцзян гражданам США с диппаспортами.

27 ноября госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Китая в грубых нарушениях прав человека и репрессиях в отношении уйгурского населения Синьцзян-Уйгурского района. Он призвал Пекин освободить всех задержанных представителей этого народа, подчеркнув, что документы свидетельствуют о том, что репрессии в отношении нацменьшинств продолжаются уже долгое время.

24 ноября Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал секретные документы правительства Китая, раскрывающие то, как функционируют лагеря массовых задержаний в КНР. Также в них изложена стратегия китайского правительства по отправлению в спецлагеря этнических меньшинств еще до совершения ими преступления, а также по пересмотру их языка.

В февраля 2019 года в интернете обнаружили китайскую базу данных, в которой хранились сведения о 2,6 млн жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района. В режиме реального времени она наполнялась фотографиями, информацией об именах, идентификационных номерах, домашних адресах, работодателях и конкретном местоположении жителей региона. Для сбора данных были использованы камеры наблюдения с системой распознавания лиц.

О преследовании этнических уйгуров в Китае в 2018 году заявил комитет ООН по искоренению расовой дискриминации. По данным экспертов организации, власти КНР организовали для уйгуров, которые являются приверженцами суннитского течения ислама, «перевоспитательные лагеря». Согласно статистике ООН, в 2018 году в подобных лагерях находились от 800 тыс. до 2 млн человек.

Уйгуры — тюркоязычный народ, населяющий северо-западный Синьцзян-Уйгурский автономный район. Пекин заявляет, что у этого народа сильны сепаратистские движения и религиозный экстремизм.