Министр нефти Ирана заявил о достижении соглашения по сделке ОПЕК+

ОПЕК по итогам шестичасового заседания достигла согласия по сделке ОПЕК+. Об этом в пятницу, 6 декабря, заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане.

«Да, у нас есть согласие», — заявил он. Деталей договоренностей министр не раскрыл.

Министерский комитет ОПЕК+ по итогам заседания в четверг рекомендовал дополнительно сократить добычу в рамках сделки на 500 тыс. баррелей в день в первом квартале 2020 года, новые квоты по странам еще не определены.

В пятницу состоится заседание всех стран ОПЕК+, на котором обсуждения продолжатся.

2 июля страны ОПЕК+ согласовали продление договоренностей по сокращению добычи нефти на девять месяцев — до апреля 2020 года. Договор предусматривает уменьшение нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

ОПЕК (Организация стран — экспортеров нефти) и ОПЕК+ (ряд стран, не входящих в организацию) приняли соглашение о сокращении добычи нефти в 2017 году. С тех пор условия договора неоднократно менялись, а срок его действия продлевался.