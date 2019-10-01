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Эквадор решил покинуть ОПЕК в январе 2020 года

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Фото: TASS/Zuma/Rafael Rodriguez
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Правительство Эквадора планирует покинуть Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) в январе 2020 года. Соответствующее сообщение 1 октября министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов страны опубликовало на своей официальной странице в Twitter.

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«Мы сообщаем о решении Эквадора прекратить принадлежность к Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) в 2020 году», — говорится в заявлении.

Эквадор присоединился к ОПЕК в 1973 году. В 1992 году республика покинула организацию, а в 2007 году возобновила свое участие.

10 сентября стало известно, что минэнерго США снизило прогноз добычи нефти странами ОПЕК в 2019 году.

В 2018 году ОПЕК и не входящие в картель государства решили снизить производство суммарно на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября прошлого года.

2 июля стало известно, что страны ОПЕК+ согласовали продление договоренностей по сокращению добычи нефти на девять месяцев — до апреля 2020 года.

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